Cogefeed, assemblea approva bilancio 2025

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cogefeed
- specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili - ha preso visione del bilancio consolidato
al 31 dicembre 2025 e ha approvato
il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione del relativo risultato.
L’Assemblea ha anche approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare il risultato d’esercizio
, pari a Euro 65.964, quanto a Euro 3.298 a riserva legale
e quanto a Euro 62.666 a utili portati a nuovo
.