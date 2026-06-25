Milano 17:05
51.731 +0,18%
Nasdaq 17:05
29.366 +0,50%
Dow Jones 17:05
52.437 +1,14%
Londra 17:05
10.543 +0,78%
Francoforte 17:06
25.052 +1,26%

Cogefeed, assemblea approva bilancio 2025

Finanza
Cogefeed, assemblea approva bilancio 2025
(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cogefeed - specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili - ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione del relativo risultato.

L’Assemblea ha anche approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare il risultato d’esercizio, pari a Euro 65.964, quanto a Euro 3.298 a riserva legale e quanto a Euro 62.666 a utili portati a nuovo.

Condividi
```