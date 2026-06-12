Milano 16:30
51.359 +1,69%
Nasdaq 16:30
29.518 +0,24%
Dow Jones 16:30
51.074 +0,44%
Londra 16:30
10.442 +1,34%
Francoforte 16:30
24.512 +1,25%

Compagnia dei Caraibi, Camillo Rossotto si dimette dal CdA

Finanza
Compagnia dei Caraibi, Camillo Rossotto si dimette dal CdA
(Teleborsa) - Compagnia dei Caraibi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha reso noto che Camillo Rossotto ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di consigliere indipendente per sopraggiunti motivi personali. Sulla base delle informazioni a disposizione della società, alla data odierna Rossotto non detiene azioni.
Condividi
```