Compagnia dei Caraibi, Camillo Rossotto si dimette dal CdA

(Teleborsa) - Compagnia dei Caraibi , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha reso noto che Camillo Rossotto ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di consigliere indipendente per sopraggiunti motivi personali. Sulla base delle informazioni a disposizione della società, alla data odierna Rossotto non detiene azioni.

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