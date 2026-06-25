Cofle, assemblea approva bilancio 2025

(Teleborsa) - Cofle ha riunito oggi l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in prima convocazione. Come previsto al primo punto dell’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025.



Inoltre, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato di coprire integralmente la perdita dell’esercizio, pari a Euro 8.672.718, oltre alle perdite pregresse, tramite l’utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni, per un totale di Euro 11.224.719.

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