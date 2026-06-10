DBA Group convoca assemblea per il 29 giugno

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di DBA Group è convocata, in sede ordinaria, per il 29 giugno prossimo (6 luglio in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:



1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato dell’esercizio 2025 e proposta di distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti. In particolare:

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2026-2028, delibere inerenti e conseguenti. In particolare:

4.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale in caso di mancata presentazione di liste;

4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

5. Nomina della Società di Revisione e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.

6. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea del 5 maggio 2025. Delibere inerenti e conseguenti.

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