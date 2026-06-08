Piazza Affari: brillante l'andamento di Danieli
(Teleborsa) - Bene la multinazionale friulana, con un rialzo del 2,30%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Danieli più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di impianti siderurgici. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Danieli evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 75,93 Euro. Primo supporto a 69,98. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 66,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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