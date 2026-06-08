Fidia, relazione del revisore con paragrafo su incertezze significative relative alla continuità aziendale

(Teleborsa) - Fidia rende noto che la relazione della società di revisione legale Deloitte & Touche alla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025

contiene un paragrafo sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale, richiamando quanto riportato dagli Amministratori nella sezione “Valutazioni in merito al presupposto della continuità aziendale” delle note al suddetto bilancio e nella Relazione sulla Gestione, con riferimento all’esistenza di incertezze significative relative alla continuità aziendale della Società e del Gruppo.



Sebbene, la società di revisione evidenzi come, a proprio giudizio, il bilancio consolidato fornisca "una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2025, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data", ricorda, nel contempo, come gli amministratori rilevino che, "seppur i risultati consuntivati nell’esercizio 2025 mostrino segnali di miglioramento rispetto al precedente esercizio, con ricavi in crescita, una riduzione della perdita operativa e un miglioramento della posizione finanziaria netta, il Gruppo si trova ancora in una fase di consolidamento del percorso di riequilibrio operativo e finanziario avviato, con margini economici non ancora adeguati, una struttura di capitale circolante ancora caratterizzata da posizioni scadute verso i fornitori e una liquidità soggetta a oscillazioni, anche significative, in funzione delle tempistiche di produzione, consegna e incasso degli ordini, anche in considerazione dell’assenza, a oggi, di ragionevoli aspettative nel breve periodo di possibilità di accesso a linee di credito bancarie e/o di altre fonti di finanziamento diverse dai prestiti obbligazionari convertibili erogati alla Società dall’azionista Global Growth Holding Limited".











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