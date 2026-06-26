Metriks.Ai, il CdA esercita delega per aumento gratuito di capitale a servizio del Piano di Stock Grant

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Metriks AI ha deliberato di esercitare integralmente la delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 23 aprile 2025, approvando un aumento gratuito del capitale a servizio del "Piano di Stock Grant Metriks AI".



L’operazione - riporta un comunicato - prevede un aumento gratuito del capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali Euro 20.000,00, mediante emissione di massime 1.000.000 di azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione e da assegnare gratuitamente ai beneficiari del Piano individuati tra amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori della società e delle società da essa controllate.



Sulla base dell’attuale parità contabile, l’emissione integrale delle 1.000.000 azioni previste dal Piano comporterebbe, alla data odierna, un aumento di capitale pari a Euro 18.666,70, comunque entro il limite massimo deliberato di Euro 20.000,00.



Il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno esercitare integralmente la delega conferita dall’assemblea al fine di costituire la provvista di azioni necessaria a soddisfare integralmente il Piano nelle sue diverse tranche. Nell’ambito del Piano sono già maturati i diritti relativi a una prima tranche, accertati con delibera del CdA del 28 maggio 2026, in relazione ai quali, in caso di esercizio integrale, dovranno essere assegnate massime 56.750 azioni ordinarie di nuova emissione.



L’esercizio integrale della delega consente pertanto di assicurare fin d’ora la disponibilità dell’intera provvista di azioni prevista dal Piano, favorendo l’allineamento degli interessi del management, delle risorse chiave e degli azionisti nel perseguimento degli obiettivi strategici della società e nella creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo.

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