Kaleon, via libera del Cda a Piano di Stock Grant e Modello 231

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Kaleon ha approvato l'adozione di un piano di incentivazione "Piano di Stock Grant 2026-2028" rivolto a soggetti che ricoprono le cariche di amministratori esecutivi, nonché taluni dipendenti e/o consulenti della Società e/o del Gruppo che ricoprono ruoli strategici e di rilievo per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché l’adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ("Modello 231").



Nel dettaglio, il Piano di incentivazione - si legge in una nota - è strutturato su un periodo triennale e prevede la possibilità per i Beneficiari di maturare diritti a ricevere gratuitamente azioni ordinarie della Società, fino a un massimo di n. 706.250 azioni, in proporzione al raggiungimento di determinati obiettivi legati a: (i) un incremento dell'Ebitda Adjusted consolidato rispetto all'esercizio precedente, (ii) un incremento dell'Ebitda Adjusted Margin consolidato rispetto all'esercizio precedente, (iii) un incremento dei siti turistici presi in gestione dal Gruppo; (iv) un incremento del prezzo medio di borsa delle azioni della Società. Per i Beneficiari appartenenti alla categoria dei dipendenti saranno inoltre previsti specifici obiettivi individuali.



I diritti ai Beneficiari saranno assegnati dal Consiglio di Amministrazione della Società in tre tranches a maturazione progressiva

su tre esercizi (33%, 33% e 34%); mentre per i Beneficiari dipendenti di III livello, come individuati nel Piano, ciascuna tranche matura integralmente alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento (i "Diritti").



I Diritti matureranno a condizione che i Beneficiari mantengano il proprio rapporto di lavoro o di amministrazione, a seconda

dei casi, con la Società e/o il Gruppo e raggiungano gli obiettivi di performance del Gruppo assegnati con riferimento a ciascuna

tranche.



La verifica del raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione della Società,

con l’assistenza del direttore finanziario di Gruppo sulla base delle risultanze contabili del bilancio consolidato di Gruppo

rispettivamente al 31 dicembre 2026, per gli obiettivi previsti per la prima tranche, al 31 dicembre 2027, per gli obiettivi previsti

per la seconda tranche, e al 31 dicembre 2028, per gli obiettivi previsti per la terza tranche.



Le azioni oggetto del Piano non saranno sottoposte a lock-up ma a obbligo di informativa alla Società in caso di vendita nei primi 6 mesi dall’assegnazione. Il Piano prevede altresì clausole di claw-back che consentono al Consiglio di Amministrazione di revocare i Diritti o non procedere all’assegnazione delle azioni ordinarie in caso di comportamenti fraudolenti, violazioni

normative o contrattuali da parte dei Beneficiari.



L'approvazione del Piano sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti che si terrà, in prima convocazione, il 13 luglio 2026, e,

ove occorrendo, in seconda convocazione, il 15 luglio 2026.



L’adozione del Modello 231 conferma invece l’impegno della Società nel miglioramento continuo del proprio sistema di corporate

governance, al fine di incrementare ulteriormente la correttezza e la trasparenza del sistema operativo e gestionale, assicurando una maggiore tutela a tutti gli stakeholders.



In conformità con quanto previsto dal Modello 231, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato l’Organismo di Vigilanza monocratico nella persona dell’avv. Giuseppina Cimmarusti, dotata dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità (l'"Organismo di Vigilanza").



L’Organismo di Vigilanza, che ha lo scopo di verificare il funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento del Modello 231, rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, salvo espressa rinuncia o revoca

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