Zucchi fornisce aggiornamenti su piano industriale, rimanenze di magazzino, bilancio 2024

(Teleborsa) - Facendo seguito a quanto comunicato il 10 febbraio scorso, Vincenzo Zucchi
fornisce i seguenti aggiornamenti.
La società di consulenza di primario standing
incaricata di rideterminare la base dati delle rimanenze al 31 dicembre 2024 - si legge in una nota - ha completato la propria attività
. Le risultanze di tale attività sono attualmente in fase di esame
da parte della società di revisione. La Società si riserva di comunicare al mercato le risultanze definitive non appena saranno definitive.
Il consiglio di amministrazione, il 4 giugno scorso, ha approvato il Piano Economico-Finanziario
per il periodo 2026–2029, comprensivo del piano di cassa mensilizzato per l'esercizio 2026.
Il Consiglio di Amministrazione ha definito il seguente calendario
:
- Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 da parte del Consiglio di Amministrazione: 20 luglio 2026;
- Termine per il deposito del fascicolo di bilancio (comprensivo della relazione della società di revisione) presso la sede sociale: 9 agosto 2026;
- Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2024: 31 agosto 2026, in unica convocazione.
L'Assemblea sarà altresì chiamata a deliberare in merito al rinnovo degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), giunti a scadenza del mandato.