Zucchi fornisce aggiornamenti su piano industriale, rimanenze di magazzino, bilancio 2024

Vincenzo Zucchi

Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 da parte del Consiglio di Amministrazione: 20 luglio 2026;

d'esercizio al 31 dicembre 2024 da parte del Consiglio di Amministrazione: 20 luglio 2026; Termine per il deposito del fascicolo di bilancio (comprensivo della relazione della società di revisione) presso la sede sociale: 9 agosto 2026;

(comprensivo della relazione della società di revisione) presso la sede sociale: 9 agosto 2026; Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2024: 31 agosto 2026, in unica convocazione.

(Teleborsa) - Facendo seguito a quanto comunicato il 10 febbraio scorso,fornisce i seguenti aggiornamenti.Laincaricata di rideterminare la base dati delle rimanenze al 31 dicembre 2024 - si legge in una nota -. Le risultanze di tale attivitàda parte della società di revisione. La Società si riserva di comunicare al mercato le risultanze definitive non appena saranno definitive.Il consiglio di amministrazione, il 4 giugno scorso,per il periodo 2026–2029, comprensivo del piano di cassa mensilizzato per l'esercizio 2026.Il Consiglio di Amministrazione haL'Assemblea sarà altresì chiamata a deliberare in merito al rinnovo degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale), giunti a scadenza del mandato.