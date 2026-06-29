Francoforte: balza in avanti Infineon
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia hi-tech tedesca, che tratta in utile del 2,96% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Infineon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di chip. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Infineon evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 81,38 Euro. Primo supporto a 79,35. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 78,09.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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