Francoforte: scambi in positivo per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Avanza il produttore di acciaio, che guadagna bene, con una variazione del 2,93%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ThyssenKrupp evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca specializzata nell'acciaio rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di ThyssenKrupp mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,29 Euro con area di resistenza individuata a quota 10,69. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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