Francoforte: andamento sostenuto per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Avanza il produttore di acciaio , che guadagna bene, con una variazione del 3,28%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,16 Euro con area di resistenza individuata a quota 10,55. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```