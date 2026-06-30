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Francoforte: andamento sostenuto per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Avanza il produttore di acciaio, che guadagna bene, con una variazione del 3,28%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,16 Euro con area di resistenza individuata a quota 10,55. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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