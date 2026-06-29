Mare Group entra nella space economy con il 51% di GMSPAZIO

(Teleborsa) - Mare Group , azienda di ingegneria ad alta tecnologia quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso piattaforme proprietarie, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di controllo pari al 51% di GMSPAZIO, eccellenza tecnologica italiana attiva nel dominio spaziale e della difesa.



L’esecuzione dell’acquisizione (“Closing”), attesa entro la fine del mese di settembre 2026, è subordinata all’esito positivo degli adempimenti di legge in materia di Golden Power.



GMSPAZIO, con sede a Roma, è attiva dal 2005 e serve clienti istituzionali e industriali, nazionali e internazionali, con competenze

specialistiche e piattaforme proprietarie in difesa missilistica, analisi radar, space domain awareness, remote sensing satellitare, simulazione di missioni spaziali e sorveglianza di asset terrestri, aerei, navali e spaziali. Nell’esercizio 2025 GMSPAZIO ha registrato un valore della produzione pari a Euro 3,1 milioni, un EBITDA pari a 1,0 milioni (EBITDA margin di circa il 32,5%) e una PFN sostanzialmente nulla.



Il corrispettivo convenuto per acquisire il 51% ammonta a Euro 1,275 milioni, considerando una valutazione minima dell’intero capitale sociale pari a Euro 2,5 milioni. Tale importo sarà liquidato per Euro 1,05 milioni in denaro, per l’acquisto del 42% del capitale sociale di GMSPAZIO, e per Euro 225mila mediante assegnazione di azioni Mare Group valorizzate al prezzo medio degli ultimi 5 giorni precedenti al closing per il trasferimento della quota del 9% del capitale sociale. L’Accordo prevede il riconoscimento di un Earnout in favore dei soci venditori determinato in ragione delle marginalità maturate sui ricavi delle commesse di GMSPAZIO in essere alla data del Closing.



L’Accordo, altresì, attribuisce a Mare Group il diritto di acquisire da un socio di GMSPAZIO la Quota Residua del 49% del capitale sociale di GMSPAZIO e allo stesso socio di GMSPAZIO il diritto di vendere a Mare Group la medesima Quota Residua, entrambe le Opzioni esercitabili a partire dalla data del Closing e comunque entro il terzo mese dall’approvazione del bilancio di GMSPAZIO relativo all’esercizio 2027.



Laddove esercitate, le opzioni consentiranno a Mare Group di acquisire la quota residua di GMSPAZIO a un corrispettivo determinato sulla

base di un multiplo dell’EBITDA adjusted e della PFN adjusted alla data di esercizio delle opzioni: il meccanismo prevede un multiplo pari a 5 calcolato sulla media delle annualità 2025, 2026 e 2027, con aggiustamenti in funzione della tempistica di esercizio delle opzioni, differenziati tra opzione di acquisto e opzione di vendita. Il corrispettivo sarà pagato in denaro.

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