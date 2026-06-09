Euronext, Aalberts entra nell'indice AEX di Amsterdam

(Teleborsa) - Aalberts , società olandese che sviluppa tecnologie critiche per prodotti e sistemi industriali, sarà inclusa nell'indice AEX. Si tratta dell'indice che riflette la performance delle 30 azioni più grandi e più scambiate quotate su Euronext Amsterdam ed è l'indicatore più utilizzato del mercato azionario olandese.



Come annunciato da Euronext , le modifice agli indici AEX, AMX, AMS Next 20 e AEX ESG entreranno in vigore dopo la chiusura dei mercati di venerdì 19 giugno 2026 e saranno effettivi a partire da lunedì 22 giugno 2026.



Nell'indice AMX entra CSG ed esce Aalberts. Nell'indice AMS Next 20 entra CM.com ed esce Envipco .





Condividi

```