Mare Group, sottoscritto patto parasociale sul 41,8% del capitale

(Teleborsa) - Mare Group , azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha ricevuto comunicazione da taluni dei propri azionisti rilevanti della sottoscrizione di un patto parasociale avente ad oggetto complessivamente 8.080.938 azioni, pari al 41,80% del capitale sociale. Ne fanno parte: Antonio Maria Zinno con il 15,74%, Marco Bellucci con l'11,49%, Valerio Griffa con il 9,27%, Maurizio Ciardi (per il tramite di CSE Holding) per il 5,30%.



Il patto contiene previsioni usuali per accordi della specie, e in particolare: un impegno di preventiva consultazione e sindacato di voto in relazione all’esercizio dei diritti sociali derivanti dalle azioni conferite nel patto; b) un impegno degli aderenti a consultarsi reciprocamente al fine di procedere alla presentazione e il conseguente voto di una lista congiunta per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; un impegno di lock-up al trasferimento delle azioni conferite al patto per tutta la durata dello stesso, salvo eccezioni tipiche per accordi della specie; una disciplina relativa agli eventuali ulteriori acquisti di azioni nel periodo di vigenza del patto, anche con riferimento all’eventuale applicazione della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto; una durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di ulteriore rinnovo; la previsione di penali monetarie in caso di mancato rispetto delle disposizioni convenute.

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