Mare Group, M&A basato su competenze resta fondamentale per avanzare nella catena del valore

Gli spunti dal roadshow di Alantra

(Teleborsa) - Il piano di investimento di Mare Group , azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, è sempre più guidato dall'espansione della catena del valore piuttosto che dalla pura crescita dei servizi di ingegneria, con la combinazione di solide competenze ingegneristiche, tecnologie digitali e capacità hardware selezionate che sta consentendo al gruppo di orientarsi verso componenti, sottosistemi e applicazioni proprietarie a maggior valore aggiunto, con il settore aerospaziale e della difesa che rappresenta il potenziale di crescita più rilevante a medio termine. Lo scrivono gli analisti di Alantra , dopo che il broker spagnolo ha ospitato i vertici societari per un roadshow con gli investitori a Milano.



Viene spiegato che la difesa rimane il vettore strategico più rilevante, con il management che ha confermato l'ambizione di passare dal supporto ingegneristico a grandi appaltatori verso una portata progettuale più ampia, sottosistemi più completi e, nel tempo, sistemi proprietari selezionati. I droni ne sono l'esempio più chiaro, sfruttando le competenze di Mare in avionica, motori, materiali compositi, pianificazione delle missioni, sistemi antiurto, custodie di trasporto, collaudo e qualificazione. Queste opportunità non sono riflesse nelle stime del broker o nelle previsioni aziendali, ma potrebbero diventare significative se gli acquisti, l'industrializzazione e l'aumento della capacità produttiva dovessero concretizzarsi.



Il management ha ribadito che le operazioni di fusione e acquisizione (M&A) mirano ad ampliare le competenze, la clientela e la presenza verticale, piuttosto che a consolidare semplicemente i ricavi. Le recenti operazioni hanno rafforzato le capacità di Mare nei settori dei prodotti fisici, dei test, della meccatronica, dell'automazione, dell'ingegneria civile e del software, mentre si prevede che le future acquisizioni rimarranno focalizzate sulla copertura delle lacune in termini di competenze, sull'espansione della capacità produttiva e sull'accesso a pacchetti di lavoro più ampi.



Mare Group scambia a un multiplo EV/EBITDA di 6,0x-5,2x per gli esercizi 2026-2027, il che implica uno sconto superiore al 30% rispetto ai peers, nonostante margini più elevati, una migliore conversione del FCF e una maggiore esposizione a mercati strategici.

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