Mare Group entra nel capitale di NIDO al 20% con opzione per il controllo entro 24 mesi

(Teleborsa) - Mare Group
- azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti - ha siglato un accordo per l’ingresso nel capitale di NIDO
, startup focalizzata sulla progettazione e produzione di sistemi unmanned a guida autonoma e relative tecnologie di intelligenza artificiale, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale.
L’Operazione dà seguito a un percorso strategico avviato nel 2024 con l’ingresso nel capitale di UST Italia, da cui la piattaforma NIDO ha
avuto origine, e che si è evoluto con i recenti ordini in Aerospazio & Difesa
annunciati la scorsa settimana, relativi all’ingegneria di sistema per velivoli a pilotaggio remoto (RPAS).
NIDO sviluppa la piattaforma tecnologica NIDO®, un sistema integrato composto dal drone H815 con payload modulari, da una docking
station per ricarica e custodia e dal modulo di calcolo proprietario NIDO Core. Il sistema consente operazioni oltre la linea di vista dell’operatore (BVLOS). La guida autonoma e l’elaborazione dei dati a bordo, con supervisione umana da remoto e supporto mixed reality, permettono la gestione di decollo, navigazione, atterraggio e ricarica anche in assenza di connessione.
La piattaforma ha applicazioni ad alto valore in settori critici: ispezione di strade e infrastrutture, monitoraggio strutturale di pipeline e reti energetiche, precision farming con analisi multispettrale AI, gestione delle emergenze e sorveglianza perimetrale. L'architettura dual-use apre prospettive anche nel comparto della sicurezza e della difesa.
L’Operazione prevede un investimento iniziale di 50.000 euro
, a fronte dell’attribuzione a Mare Group di una quota del 20% del capitale sociale di NIDO
. Contestualmente, a Mare Group è riconosciuto il diritto di incrementare la propria partecipazione fino al controllo, pari al 51% del capitale
, esercitabile entro 24 mesi dall’investimento iniziale mediante aumento di capitale, acquisto di quote dai soci attuali o una combinazione delle due modalità. Ai fini dell’eventuale esercizio del diritto, l’Enterprise Value della Target è determinato applicando un multiplo pari a 7 volte l’EBITDA, con un valore di riferimento comunque non inferiore a 1,5 milioni.
Antonio Maria Zinno, CEO di Mare Group, ha dichiarato: “L’autonomia dei sistemi e l’intelligenza artificiale applicata al mondo fisico
rappresentano una delle frontiere più interessanti dell’industria europea. Con NIDO aggiungiamo a Mare Group una tecnologia proprietaria che ha applicazioni immediate in settori in cui già operiamo con attività in crescita. L’opzione di incremento fino al controllo riflette il nostro approccio alla crescita: costruire piattaforme industriali di lungo periodo insieme agli imprenditori, valorizzandone competenze, visione e capacità di innovazione”.