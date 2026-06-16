Mare Group, Alantra avvia copertura con rating Buy e TP a 7,6 euro

(Teleborsa) - Alantra ha avviato la copertura su Mare Group con rating BUY e target price di 7,6 euro per azione, che implica un potenziale di rialzo del 92%. Dopo 19 acquisizioni dal 2019, il gruppo italiano di ingegneria ad alto contenuto tecnologico ha raggiunto nel 2025 ricavi totali (pro forma) di 85 milioni ed EBITDA adjusted di 19 milioni, con oltre 2.000 clienti, più di 700 professionisti e 35 sedi in 5 paesi.



La società di ricerca ha evidenziato come il modello di business combini lavoro su progetto per grandi committenti e pubblica amministrazione con un canale digitale più ripetibile verso le PMI. La strategia punta a risalire la catena del valore nei programmi mission-critical, ampliando il perimetro dei progetti e convertendo la ricerca e sviluppo in applicazioni industriali, anche tramite M&A mirate per colmare gap di competenze. Il settore aerospazio e difesa rappresenta l'applicazione più chiara di questa strategia, sostenuto dall'aumento della spesa europea per la difesa e dalla crescente domanda di capacità di industrializzazione, con recenti sviluppi in ingegneria RPAS, test ad alta criticità e tecnologie drone dual-use.



Le previsioni degli analisti di Alantra indicano ricavi totali a 97,2 milioni nel 2026E, in linea con la guidance di 95-100 milioni, e a 111,2 milioni nel 2028E, per un CAGR del 9,4% tra il 2025 e il 2028 senza ulteriori M&A incorporate nelle stime. L'EBITDA adjusted è atteso a €26,2 milioni nel 2028, con margine in espansione al 23,6% dal 22,4% del 2025. La crescita dell'EBITDA, insieme a una minore intensità di capex e una gestione disciplinata del capitale circolante, dovrebbe ridurre il debito netto riportato da 68,9 milioni nel 2025 a 37,0 milioni nel 2028, e il debito netto adjusted da €24,2 milioni a €6,8 milioni.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

Condividi

```