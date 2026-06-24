Qbuzz (Gruppo FS), prestito di 70 milioni di euro da BEI per autobus elettrici e infrastrutture

(Teleborsa) - Più sostenibilità nella flotta di Qbuzz, l'operatore di trasporto pubblico regionale nei Paesi Bassi, società controllata dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che beneficerà di un prestito della BEI pari a 70 milioni di euro, grazie al quale la Banca europea per gli investimenti e Société Générale - che ha agito come arranger, società di leasing e finanziatore senior per lo stesso importo - supportano la transizione di Qbuzz verso un trasporto pubblico con autobus a zero emissioni.



"Oltre ad assumere una valenza fondamentale da un punto di vista climatico, l'attuale passaggio verso una mobilità sostenibile è importante anche, e soprattutto, nell'ottica dell'indipendenza energetica europea - ha osservato la responsabile d'ufficio della BEI Chantal Schrijver - Nel più ampio contesto della transizione energetica, le imprese olandesi e gli attori del settore pubblico stanno facendo la loro parte per rendere le proprie attività sostenibili a livello ambientale e indipendenti sul piano energetico".



"La collaborazione ha rappresentato un elemento determinante per il successo del progetto - ha detto Angelo De Carlo, direttore finanziario di Qbuzz - Quello che stiamo realizzando nei Paesi Bassi nel quadro della transizione verso un trasporto pubblico a emissioni zero è qualcosa di unico in Europa. Delegazioni provenienti da Belgio, Finlandia, Norvegia, Repubblica Ceca e Germania, ma anche da Paesi extraeuropei come il Giappone, il Kenya e l'India, sono venute a vedere come stiamo affrontando questa trasformazione. Ovunque si riscontra la volontà di contribuire al raggiungimento di obiettivi climatici attraverso un trasporto pubblico a emissioni zero, il che è molto incoraggiante".



Il finanziamento sosterrà inoltre la realizzazione di impianti di ricarica, compresa l'installazione di infrastrutture elettriche ad alta capacità per collegare i depositi di Qbuzz alla rete elettrica nazionale. Qbuzz utilizza i nuovi veicoli elettrici per servire l'area di concessione "Zuid-Holland Noord", che comprende la Provincia dell'Olanda Meridionale, al cui interno si trovano città quali Leida, Alpen aan de Rijn e Gouda.

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