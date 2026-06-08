IATA dimezza le previsioni di utile 2026 del settore aereo a 23 miliardi di dollari con caro jet fuel

Titoli europei in calo.

(Teleborsa) - Il settore aereo globale affronta nel 2026 la crisi più severa dall'era Covid. Nel suo Global Outlook di giugno, IATA ha dimezzato le previsioni di utile netto dell'industria da 45 miliardi di dollari nel 2025 a 23 miliardi, con il margine netto che scende dal 4,2% al 2%, il risultato più debole degli ultimi tredici anni, Covid escluso. Il profitto per passeggero crolla da 9,10 a 4,50 dollari.



Il driver principale è il carburante. I prezzi del jet fuel sono attesi in media a 152 dollari al barile nel 2026, in rialzo di quasi il 70% rispetto ai 90 dollari del 2025, con un costo complessivo per il settore che sale a 350 miliardi di dollari (+40%), portando l'incidenza del carburante sui costi operativi totali dal 25,4% al 31,4%. La causa scatenante è ovviamente la chiusura dello Stretto di Hormuz il 28 febbraio 2026, che ha sottratto al mercato circa 10 milioni di barili al giorno di greggio – il 10% dei consumi globali – con picchi di prezzo vicini ai 150 dollari al barile ad aprile.



Il jet fuel è stato il prodotto più colpito: il crack spread ha raggiunto il record di 80 dollari al barile, il commercio globale di jet fuel è crollato del 30% tra febbraio e aprile e i prezzi a Singapore hanno toccato un massimo storico superiore a 230 dollari al barile. L'Europa è particolarmente esposta, importando il 40% del suo jet fuel dalla regione del Golfo.



Le ricadute macroeconomiche aggravano il quadro: IATA prevede una crescita del PIL globale in frenata dal 3% al 2,5% nel 2026, con inflazione oltre il 5% e rischio stagflazione nei Paesi importatori di energia. Il traffico passeggeri globale crescerà solo del 2,1% (contro tassi ben superiori degli anni recenti) con il Medio Oriente in contrazione dell'11,4% per le restrizioni dello spazio aereo, mentre Africa (+10%) e Asia Pacifico (+5,1%) beneficiano della deviazione dei flussi. Il cargo crescerà appena dello 0,7%.



A livello regionale, i vettori del Medio Oriente passano da un utile di 7,2 miliardi nel 2025 a una perdita di 4,3 miliardi. Le compagnie europee scendono da 13 a 9,6 miliardi, con margine al 3,1%: nonostante le coperture sul carburante (circa il 70% del fabbisogno), gli effetti si trasferiranno progressivamente al rinnovo delle coperture.



Le azioni di IAG , Air France-KLM , Lufthansa , Wizz Air e Ryanair sono scese tra l'1,5% e il 2,1% a inizio seduta. Il ritorno sul capitale investito scende al 4,3%, al di sotto del costo medio ponderato del capitale stimato all'8,5%.

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