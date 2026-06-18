Credem, finanziamento green da 53 milioni di euro a Gruppo Grimaldi per nuova nave sostenibile

(Teleborsa) - Credem ha siglato un finanziamento di 53 milioni di euro in favore di Grimaldi Euromed, società del Gruppo Grimaldi, leader nel trasporto marittimo di merci rotabili.L’operazione è finalizzata al finanziamento di parte del prezzo di acquisto della "Grande Shanghai", una nave di nuova generazione progettata per il trasporto di rotabili. L’unità, lunga 220 metri e con una capacità di carico di circa 9.000 auto (Car Equivalent Units), è impiegata su rotte internazionali da e per l’Asia.



Il contratto di finanziamento si distingue per l’integrazione di criteri di sostenibilità ambientale e per l’allineamento ai criteri della Tassonomia Europea. L’ente indipendente RINA Prime Value Services ha verificato la conformità della nave “Grande Shanghai” ai requisiti della Tassonomia, con riferimento all’obiettivo ambientale di Mitigazione dei cambiamenti climatici.



La "Grande Shanghai" integra tecnologie avanzate per ridurre l'impatto ambientale: zero emissioni in porto grazie a batterie al litio, pannelli fotovoltaici e predisposizione al cold ironing per il rifornimento elettrico da terra; un sistema di lubrificazione ad aria che crea uno strato di microbolle sotto lo scafo, riducendo attrito e consumi di carburante e superando ampiamente i requisiti EEDI dell'Organizzazione Marittima Internazionale; infine, la notazione "Ammonia-Ready", che certifica la predisposizione della nave a utilizzare in futuro l'ammoniaca come carburante a zero emissioni di carbonio.



"Questa operazione testimonia la volontà di Credem di accompagnare i grandi gruppi industriali italiani nel loro percorso di decarbonizzazione – ha commentato Corrado Biuso, Responsabile Direzione Reti Commerciali di Credem –. Supportare il Gruppo Grimaldi nell'inserimento in flotta di unità navali così evolute significa investire concretamente nel futuro del trasporto marittimo, in piena coerenza con il nostro piano di transizione climatica. Il percorso di allineamento stimola una profonda revisione dei modelli operativi e industriali. In questo modo, la Tassonomia migliora l’impatto ambientale generando benefici economici e operativi di lungo periodo".



"Siamo soddisfatti dell’operazione conclusa con Credem, partner finanziario con il quale abbiamo costruito nel tempo un rapporto solido e proficuo – afferma Diego Pacella, Amministratore Delegato del Gruppo Grimaldi –. Questo finanziamento, destinato alla copertura parziale dell’acquisto della nave Grande Shanghai, rappresenta un’ulteriore conferma della fiducia che il gruppo bancario ripone nella nostra strategia di crescita sostenibile e nel percorso di innovazione tecnologica che stiamo portando avanti per rendere il trasporto marittimo sempre più efficiente e rispettoso dell’ambiente".

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