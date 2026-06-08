CrowdFundMe, rilascio delle attestazioni a Borsa Italiana

(Teleborsa) - CrowdFundMe , prima piattaforma italiana di crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, facendo seguito a quanto reso noto in data 9 marzo scorso in merito all’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti della fusione per incorporazione di Smart4Tech (“S4T”) e di WeAreStarting (“WAS”) in CrowdFundMe stessa, rende noto che, il 5 giugno, CFO SIM, in qualità di Euronext Growth Advisor (“EGA”) ha rilasciato le attestazioni richieste dal Regolamento Euronext Growth Advisor.



La società - si legge in una nota - precisa, inoltre, con il consenso dell’EGA, che l’acquisizione da parte di S4T del ramo advisory facente capo a Marcap (“Marcap Advisory”), comunicata al mercato dalla controllante Smart Capital il 25 marzo 2026, non ha comportato la necessità di aggiornare il Documento Informativo pubblicato in data 18 febbraio 2026.



Ciò in quanto: (i) tale acquisizione non ha determinato impatti economico-finanziari significativi sui dati rappresentati nel Documento Informativo; e (ii) il Documento Informativo già contemplava, tra le attività della società risultante dalla fusione, l’attività di advisory, che

costituisce il core business di Marcap Advisory.



Alla luce di quanto esposto, si precisa che l’EGA ha effettuato ulteriori analisi sull’andamento delle società oggetto dell’Operazione nei primi mesi dell’anno, al fine di confermare la sostenibilità del Capitale Circolante Netto dell’entità risultante dall’Operazione come attestato dall’Emittente nel Documento Informativo pubblicato in data 18 febbraio 2026.



Il closing dell’operazione è previsto entro giugno 2026.

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