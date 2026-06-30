Contrasto a povertà educativa: UniCredit Foundation assegna 4,2 milioni euro a nove progetti europei

(Teleborsa) - UniCredit Foundation annuncia i vincitori della seconda edizione della Edu-Fund Platform (2025-2026), il programma internazionale nato per contrastare la povertà educativa e promuovere opportunità di apprendimento inclusive per giovani e studenti che vivono in contesti di vulnerabilità.



La seconda edizione della piattaforma ha raccolto oltre 400 candidature provenienti da 13 Paesi europei, a conferma del crescente interesse verso iniziative in grado di generare un impatto concreto e duraturo nel campo dell'istruzione e dell'inclusione sociale.



Al termine di un accurato processo di selezione, la Fondazione ha destinato circa 4,2 milioni di euro a nove programmi promossi da organizzazioni non profit attive in diversi Paesi in cui UniCredit è presente: Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Italia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.



I progetti selezionati si distinguono per il loro elevato impatto sociale, la capacità di rispondere ai bisogni specifici delle comunità locali e il potenziale di generare cambiamenti duraturi nel tempo. Complessivamente, le iniziative finanziate raggiungeranno 163 scuole e coinvolgeranno oltre 25.000 beneficiari diretti, tra cui quasi 17.000 studenti, più di 1.300 insegnanti, 4.200 genitori e caregiver, 550 volontari e oltre 2.000 stakeholder delle comunità locali.



Le organizzazioni vincitrici svilupperanno interventi mirati a garantire un accesso più equo all'istruzione, rafforzare competenze chiave per il futuro, promuovere l'inclusione sociale e favorire percorsi di crescita personale e professionale per giovani che affrontano ostacoli economici, sociali o territoriali.



Con questa seconda edizione della Edu-Fund Platform, UniCredit Foundation rafforza il proprio impegno nel sostenere interventi innovativi, scalabili e sostenibili, capaci di creare valore nel lungo periodo e offrire nuove opportunità alle giovani generazioni. Forte dei risultati della prima edizione, che aveva messo a disposizione fino a 14 milioni di euro per iniziative dedicate al contrasto della povertà educativa, la Fondazione prosegue il proprio percorso con ulteriori 4,2 milioni di euro destinati a nove nuovi progetti, confermando la volontà di investire in soluzioni capaci di generare un impatto duraturo nei territori in cui opera.



"Ogni territorio affronta sfide educative diverse cui serve rispondere in maniera altrettanto diversa", commenta Silvia Cappellini, General Manager, UniCredit Foundation. "Per questo abbiamo scelto di sostenere organizzazioni che conoscono da vicino le realtà in cui operano e che ogni giorno trasformano le sfidedelle proprie comunità in opportunità concrete per i giovani. Dall'orientamento professionale alle competenze digitali, dall'inclusione sociale alla prevenzione della dispersione scolastica, le iniziative selezionate testimoniano la ricchezza e il valore di approcci differenti, accomunati da un unico obiettivo: aiutare le nuove generazioni a esprimere il proprio potenziale."







Condividi

```