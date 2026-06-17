Banco Energia, Osto: "Plenitude impegnata a promuovere inclusione e combattere povertà energetica"

(Teleborsa) - "Plenitude ha iniziato a collaborare con la Fondazione Banco dell'Energia nel 2023, prima con la firma del Manifesto per contrastare la povertà energetica, poi con l'ingresso nel CdA". Lo ha detto Paola Osto, Head of Sustainability and D&I di Plenitude, aggiungendo "sono diciannove i progetti che abbiamo supportato dal 2023 ad oggi".



Fra questi - ha spiegato la manager - rientrano interventi di sostegno a oltre 2.200 famiglie vulnerabili, interventi di efficientamento energetico su 11 strutture presenti su tutto il territorio italiano a favore di 5 Enti del Terzo settore per liberare risorse da destinare alle loro attività sociali ed il sostegno di 5 comunità energetiche rinnovabili solidali in Campania e Sicilia”. "Fondazione Banco dell’energia rappresenta un unicum in Europa, perché come ricordava il Presidente Roberto Tasca, riunisce operatori che normalmente competono nel mercato libero dell'energia, ma che si uniscono per fronteggiare un problema sociale comune.



Inoltre, uno degli aspetti più interessanti è che, all'interno di Banco, si capitalizzano le buone pratiche", ha aggiunto la responsabile di Plenitude, spiegando "abbiamo preso spunto da un ottimo progetto sviluppato da Edison ed abbiamo voluto potenziarlo, assieme a Croce Rossa Italiana, all'interno del progetto Oasi Plus". "Nel 2025 abbiamo supportato infatti la realizzazione di 3 centri di raffrescamento in Piemonte, Toscana e Sicilia a favore di 3.400 persone fragili, in particolare persone anziane, e poi abbiamo sostenuto interventi di efficientamento energetico in 5 magazzini su tutto il territorio italiano, in sedi strategiche per il Banco alimentare. Questi centri - ha sottolineato - trattano circa 27mila tonnellate di cibo destinate a 370mila persone sul territorio nazionale. Questi interventi, da un lato, hanno consentito a Banco alimentare di ridurre le spese energetiche, ma allo stesso tempo hanno anche migliorato il benessere dei volontari che operano all'interno di queste sedi".



"Abbiamo deciso di collaborare con Fondazione Banco dell'Energia perché condividiamo pienamente la finalità - il contrasto della povertà energetica - ma ancora prima condividiamo il valore sottostante, perché adoperarsi per contrastare la povertà energetica è un atto concreto di inclusione sociale. Plenitude nel 2021 ha deciso di far evolvere lo Statuto societario, diventando Società Benefit e, fra le finalità di beneficio comune che ha incluso nello Statuto - ha concluso Osto - c'è proprio l'impegno a promuovere l'inclusione. Questo è un atto concreto che va nella direzione di perseguire la generazione di valore condiviso e misurabile nelle comunità e nei territori in cui operiamo".

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