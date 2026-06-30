Ecogest emette sustainability-linked bond per 5 milioni di euro sottoscritti da Riello Investimenti

(Teleborsa) - Riello Investimenti SGR, attraverso il secondo fondo di Private Debt Impresa Italia II, ha sottoscritto due obbligazioni per complessivi 5 milioni di euro emesse da Ecogest, azienda italiana attiva nel settore della manutenzione del verde su strade e autostrade. L'operazione è strutturata come Sustainability-Linked Bond, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra crescita industriale e performance di sostenibilità.



Il finanziamento rappresenta un passaggio funzionale all'accelerazione del percorso di crescita internazionale della società e si inserisce in un più ampio piano di sviluppo industriale. Negli ultimi anni Ecogest ha sviluppato una presenza stabile in Canada, dove oggi è il primo e unico operatore italiano attivo nella manutenzione del verde infrastrutturale. Il gruppo punta ora a rafforzare ulteriormente la propria espansione nel Nord America, con particolare riferimento agli Stati Uniti, dove è presente dal 2025 in Delaware e Virginia.



"Il percorso di crescita di Ecogest è oggi pienamente industriale e internazionale - ha commentato Valerio Molinari, azionista di riferimento di Ecogest - L'ingresso di Riello Investimenti SGR rappresenta un passaggio importante nella nostra evoluzione, perché ci consente di accelerare lo sviluppo sui mercati esteri, a partire dal Canada dove continuiamo a crescere con una presenza strutturata e dove intendiamo replicare e sviluppare il modello già affermato in Italia".



Ecogest è l'ultima azienda finanziata dal Fondo Impresa Italia II; rappresenta la tappa conclusiva nella costruzione del suo portafoglio e porta nel Fondo il valore di un investimento in un settore anticiclico rispetto alle attuali dinamiche del mercato ed alle tensioni geopolitiche.



"Con l'investimento in Ecogest completiamo il portafoglio del Fondo Impresa Italia II sostenendo una società punto di riferimento nella sua nicchia in un settore di pubblica utilità, capace di coniugare solidità operativa, innovazione tecnologica e impatto ambientale - ha detto Alberto Lampertico, Investment Director del fondo di Private Debt Impresa Italia II di Riello Investimenti SGR - Tutto ciò in un business anticiclico, elemento non da poco nell'attuale contesto macroeconomico. Si parla spesso di internazionalizzazione delle PMI: questo progetto è un caso molto concreto della nostra attenzione a individuare iniziative di successo promosse da realtà eccellenti che, per dimensione, necessitano di un supporto per soddisfare i loro progetti di crescita all'estero".

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