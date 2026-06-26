Gruppo SEM, emesso bond da 12 milioni di euro sottoscritto da CDP e Crédit Agricole Italia

(Teleborsa) - S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena, tra i principali operatori italiani nel settore delle acque minerali e delle bevande analcoliche, ha emesso un Sustainability-Linked Bond, sottoscritto pariteticamente per complessivi 12 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti e da Crédit Agricole Italia (tra l'altro, Arranger e dealer dell'operazione). Il prestito, con scadenza a giugno 2032 e legata al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità, è quotato su Euronext Access Milan, mercato multilaterale gestito da Borsa Italiana.



Le risorse raccolte attraverso l'emissione saranno destinate al finanziamento del piano industriale del Gruppo SEM, che prevede investimenti volti ad aumentare la capacità produttiva e l'efficienza degli impianti. Un focus particolare sarà dedicato allo stabilimento di Nocera Umbra, dove sono programmati interventi strategici per sostenere la crescita dei volumi produttivi e accompagnare lo sviluppo futuro del Gruppo.



"Questa operazione conferma la solidità del nostro progetto industriale e la fiducia che il sistema finanziario ripone nel percorso di crescita del Gruppo - ha dichiarato Claudio Turchi, Presidente di Gruppo SEM - Le risorse raccolte ci permetteranno di accompagnare l'evoluzione della nostra capacità produttiva, sostenendo gli investimenti necessari a rispondere alla crescente domanda del mercato e a consolidare ulteriormente la competitività delle nostre strutture industriali, con particolare attenzione al sito di Nocera Umbra".

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