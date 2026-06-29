Europa incerta con Piazza Affari poco mossa

(Teleborsa) - Seduta incerta per i listini europei con Piazza Affari che non si sposta dai valori della vigilia.
L’attenzione degli operatori resta concentrata sulla ricca serie di appuntamenti di questa settimana a partire dal Forum della BCE a Sintra
, che si apre questa sera con il discorso di Christine Lagarde alle 18:30
e culminerà mercoledì
con una tavola rotonda
che riunirà Warsh, Bailey e Macklem sulle conseguenze dello shock petrolifero; i dati sull'inflazione nell'eurozona
, con la Germania martedì; il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti
, anticipato a giovedì a causa della chiusura di Wall Street venerdì in occasione del 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza.
Rimane monitorato anche il fronte geopolitico
dopo che USA e Iran hanno concordato domenica sera una tregua
, con il ripristino della libera circolazione nello stretto e la ripresa dei negoziati tecnici martedì 30 giugno
a Doha sull'intero memorandum d'intesa in 14 punti. Intanto, Iran e Oman hanno condotto a Muscat il primo meeting di un comitato congiunto sullo stretto di Hormuz, ha affermato stamattina Kazem Gharibabadi, viceministro degli Esteri iraniano.
Dall’agenda macro odierna, è migliorata oltre le attese la fiducia dell'economia di Eurolandia
nel mese di giugno 2026
. L'indice che misura il sentiment complessivo è salito a 95,0 punti, rispetto ai 93,7 punti del mese precedente (rivisto da 93,5) e risulta anche al di sopra dei 94,3 attesi dal mercato.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,141. Vendite diffuse sull'oro
, che continua la giornata a 4.037 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,84%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +73 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,58%. Tra i listini europei
sostanzialmente invariato Francoforte
, che riporta un moderato +0,06%, resta vicino alla parità Londra
(-0,15%), e deludente Parigi
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 51.327 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 53.966 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,34%); senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,13%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo STMicroelectronics
(+3,51%), Saipem
(+2,97%), DiaSorin
(+1,67%) e ENI
(+1,58%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Buzzi
, che continua la seduta con -3,24%.
Spicca la prestazione negativa di Inwit
, che scende dell'1,60%.
Fiacca Italgas
, che mostra un piccolo decremento dell'1,31%.
Discesa modesta per Unicredit
, che cede un piccolo -1,02%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Comer Industries
(+4,44%), Carel Industries
(+2,86%), Technoprobe
(+2,85%) e Reply
(+2,67%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Ifis
, che ottiene -8,47%.
Scende Danieli
, con un ribasso del 5,53%. Caltagirone SpA
scende del 2,72%.
Calo deciso per D'Amico
, che segna un -2,01%.