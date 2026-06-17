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Usa, crescono più delle attese le vendite al dettaglio a maggio

Economia, Macroeconomia
Usa, crescono più delle attese le vendite al dettaglio a maggio
(Teleborsa) - Crescono più delle attese le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di maggio 2026, si è registrato un +0,9% mensile a 763,7 miliardi di dollari, dopo il +0,4% del mese precedente (rivisto da +0,5%). Il dato comunicato dall'US Census Bureau è superiore alle stime degli analisti che avevano stimato un aumento dello 0,5%. Su base annua si è registrato un aumento del 6,9%.

Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un +0,8% su base mensile, come da consensus, dopo il +0,7% del mese precedente.

(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)
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