Joint venture tra Joby e Toyota per la produzione di aerotaxi

(Teleborsa) - La statunitense Joby Aviation e la giapponese Toyota Motor hanno annunciato l'avvio di una joint venture per la produzione di aerotaxi.



L'alleanza strategica si concentrerà inizialmente sulla creazione delle basi per la produzione commerciale e sul miglioramento dell'eccellenza produttiva, con particolare attenzione al perfezionamento di produttività, qualità e costi. In futuro, supporterà anche l'espansione della capacità produttiva di Joby per favorire la certificazione degli aeromobili e soddisfare la prevista crescita della domanda di velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL).



La JV si chiamerà Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company (JTAMPC), avrà sede in California e sarò detenuta al 51% da Toyota e per il restante 49% da Joby.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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