Landi Renzo cede il 16% della JV indiana a Shloka senza alcun corrispettivo

(Teleborsa) - Landi Renzo , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, ha sottoscritto un atto modificativo del joint venture agreement avente per oggetto i rapporti nella joint venture Krishna Landi Renzo (KLR) tra Landi Renzo e il suo partner indiano Shloka Auto Trimes, con la precisazione che la stessa non fa parte della partnership strategica con Westport Fuel Systems Italia.



Il JV Amendment prevede la cessione a Shloka da parte di Landi Renzo di una quota di partecipazione detenuta in KLR pari al 16%, senza alcun corrispettivo diretto in favore di Landi Renzo, a fronte di impegni finanziari di Shloka a supporto di KLR - inclusa l'assunzione da parte di Shloka della piena responsabilità per le passività potenziali connesse al contenzioso doganale in corso, che resta integralmente a carico del socio locale, con esclusione di qualsiasi obbligo di finanziamento e/o garanzia in capo a Landi Renzo, fermo restando il pagamento in favore di Landi Renzo (i) dei debiti scaduti per le royalties già maturate entro la fine del 2026, nonché (ii) delle royalties e del costo di prodotti e materiali che matureranno.



Per effetto del JV Amendment, Landi Renzo passa da azionista di controllo congiunto ad azionista di minoranza qualificata con una partecipazione del 35%, con il conseguente venir meno dei diritti di veto sulle materie riservate (reserved matters) previsti dalla struttura originaria della joint venture.



A partire dalla fine del secondo o del terzo anno dalla firma del JV Amendment, sono previsti meccanismi reciproci di possibile exit (opzione di vendita e opzione di acquisto) per effetto dei quali ciascuna parte (Landi Renzo e/o Shloka) potrà chiedere all’altra parte di acquistare la propria quota di partecipazione nella JV ovvero di comprare quella dell’altro partner a un prezzo da determinarsi secondo una precisa formula ma comunque con una soglia minima già concordata tra le parti.

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