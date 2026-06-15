X-nano chiude round da 3,7 milioni di euro per la produzione sostenibile di grafite

(Teleborsa) - X-nano, startup nata dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), ha chiuso un round seed da 3.7 milioni di euro. L'operazione è guidata da MITO Tech Ventures, fondo di venture capital conforme all'Articolo 9 SFDR e gestito da MITO Technology, insieme a Pietro Fiorentini e a un gruppo di investitori privati.



Le risorse raccolte - riporta una nota - consentiranno alla società di accelerare lo sviluppo industriale della propria tecnologia e avviare il percorso verso la realizzazione di un impianto pilota per la produzione sostenibile di grafite sintetica mediante pirolisi non-catalitica del metano. Questo è il primo tassello di un percorso volto a sviluppare una filiera europea per la produzione sostenibile di grafite sintetica ad alte prestazioni, materiale strategico per le batterie agli ioni di litio impiegate nei veicoli elettrici e nei sistemi di accumulo energetico.

Condividi

```