Mobilità, Most: 40 startup davanti a imprese e investitori nel segno dell'innovazione

(Teleborsa) - Portare l’innovazione fuori dai laboratori, avvicinarla all’industria e accelerarne l’accesso al mercato: è questo l’obiettivo di “MOSTriamo il Futuro e incontriamo l’innovazione”, l’Investor Day organizzato da MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile presso il Museo Diocesano di Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia e Assolombarda.



Una giornata che ha riunito startup e PMI innovative, grandi imprese, investitori, istituzioni e mondo della ricerca, con un format pensato per favorire incontri diretti, nuove collaborazioni industriali e opportunità di crescita per le tecnologie della mobilità sostenibile. Al centro dell’iniziativa, 40 startup innovative presenti con il proprio stand, protagoniste di momenti di confronto e matching con imprese e investitori.



L’Investor Day rappresenta una tappa di un percorso più ampio avviato da MOST nell’ambito del programma di ricerca finanziato dal PNRR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4, con l’obiettivo di sostenere startup, spin-off e PMI innovative attive nella mobilità sostenibile. Attraverso tre edizioni di contest realizzate tra il 2024 e il 2025, MOST ha raccolto oltre 300 candidature e selezionato e premiato 50 progetti, mettendo a disposizione 8,5 milioni di euro in grant a fondo perduto, accompagnati da percorsi di incubazione e mentoring.



A queste misure si aggiungono circa 3 milioni di euro stanziati per l’acquisizione di partecipazioni di minoranza in 9 startup di settore, alcune delle quali già premiate nelle Call4Ideas, attraverso una specifica selezione pubblica di manifestazioni di interesse. Il processo

ha previsto una valutazione preliminare della solidità economico-finanziaria degli enti candidati, supportata da consulenti esterni, e un’analisi dell’use of proceeds, ovvero dell’impiego previsto delle risorse rispetto agli obiettivi dei business plan presentati.



Complessivamente, MOST ha attivato oltre 11,5 milioni di euro a favore dell’innovazione, contribuendo alla crescita di un ecosistema che oggi coinvolge 55 startup e PMI innovative, distribuite in 11 regioni italiane, con una presenza significativa nel Centro e nel Sud del Paese, e circa 300 professionisti tra ricercatori, imprenditori e team tecnologici. Le soluzioni sviluppate intercettano alcune delle principali sfide della mobilità contemporanea: decarbonizzazione, decongestione, sicurezza e accessibilità, con applicazioni che spaziano dal Mobility as a Service alle propulsioni innovative, dai materiali avanzati all’automotive, dall’aerospazio al marittimo.



Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, intervenuto con un videomessaggio, e di Federico Chiarini, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e Vicepresidente con delega alle Start-up di Assolombarda, seguiti dall’intervento introduttivo di Gianmarco Montanari, Direttore Generale di MOST. La giornata, presentata e moderata dalla giornalista Chiara Albicocco di Radio 24, ha previsto due momenti di convegno, al mattino e nel pomeriggio, con i keynote speech di Stefano Quintarelli, Founder di Rialto Venture Capital, e Lorenzo Maternini, Founder di Perspective AI.

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