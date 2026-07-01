Intesa Sanpaolo affianca Ideofarm di Powersoft nel lancio della Call4Innovation

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo conferma il proprio impegno nel sostenere la crescita e l’innovazione delle imprese clienti della Banca dei Territori diretta da Stefano Barrese, accompagnando Ideofarm, Innovation Garage di Powersoft , nel lancio della Call4Innovation internazionale dedicata ai settori Deep Tech & New Materials.



La call - si legge in una nota - sarà realizzata da Intesa Sanpaolo Innovation Center attraverso il Circular Economy Lab, iniziativa congiunta con Cariplo Factory, che condurrà un’attività di scouting internazionale per individuare startup, spin-off e realtà innovative in grado di rispondere alle esigenze tecnologiche e industriali individuate da Ideofarm.



Raccogliendo le esigenze di innovazione espresse dall’azienda, Intesa Sanpaolo ha attivato le competenze specialistiche di Intesa Sanpaolo Innovation Center per costruire un percorso di open innovation finalizzato a individuare tecnologie emergenti e startup ad alto potenziale capaci di supportare i progetti di sviluppo di Ideofarm.



La Call4Innovation, partita in questi giorni, si rivolgerà a realtà innovative a livello internazionale interessate a intraprendere percorsi di sviluppo congiunto con partner industriali. Il percorso culminerà in un Demo Day durante il quale le realtà più promettenti presenteranno le proprie soluzioni a Ideofarm. Al termine dell’evento, Ideofarm selezionerà le startup con cui avviare un percorso di collaborazione finalizzato allo sviluppo di progettualità e opportunità di crescita congiunta.



Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo, commenta: "L’innovazione è una leva fondamentale per la competitività del sistema industriale della Toscana e per la creazione di valore sostenibile nel tempo. In questo contesto, abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza della Banca dei Territori e le competenze trasversali di Intesa Sanpaolo Innovation Center per facilitare la connessione tra ricerca, impresa e capitale, a supporto delle nuove idee di impresa e delle migliori realtà innovative. Grazie a questi percorsi concreti di progresso tecnologico Intesa Sanpaolo genera impatto reale sull’economia della Toscana e offre anche alle start up del nostro territorio l’opportunità di candidarsi per intraprenderli con l’affiancamento delle strutture della prima banca in Italia e delle proficue sinergie all’interno del Gruppo".







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