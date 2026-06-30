Novamarine, venduto il primo esemplare di BS 260: ampliata offerta pleasure

(Teleborsa) - Novamarine , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ha firmato, con un cliente privato italiano, il contratto per la vendita del primo esemplare di BS 260, il maxiRIB più grande al mondo della lunghezza fuori tutto di 26 metri.



La nuova imbarcazione BS 260 si inserisce nella strategia di sviluppo annunciata dalla società in fase di IPO, che prevede il lancio di nuove linee di prodotti per rispondere alle dinamiche di mercato, consolidando il posizionamento nel settore e ampliando la base di clienti. La consegna dell'imbarcazione BS 260 è prevista per il 2028.



"La vendita del primo BS 260 segna una tappa fondamentale nel percorso di Novamarine in ambito di imbarcazioni pleasure - ha commentato l'AD Francesco Pirro - Con questo modello non abbiamo solo progettato il maxi-RIB più grande al mondo, ma abbiamo

voluto ridefinire gli standard tecnologici e di comfort del settore. Questo contratto conferma la fiducia del mercato e dei clienti nella nostra visione e nella capacità di innovare il comparto, considerando in particolare che abbiamo venduto sulla carta. Ciò è per noi una prova tangibile della soddisfazione dei nostri clienti, che ringraziamo per la fiducia. Continueremo a lavorare per progettare imbarcazioni uniche, in grado di fondere le prestazioni e la sicurezza tipiche del DNA Novamarine con il lusso esclusivo e il comfort dei grandi yacht".

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