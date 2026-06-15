Frasers lancia un'offerta su Accent Group, titolo vola in Borsa

(Teleborsa) - Le azioni del gruppo Accent sono balzate di oltre il 16% sulla piazza di Sydney dopo aver ricevuto un’offerta di acquisizione da 390,8 milioni di dollari australiani da parte del suo principale azionista, Frasers Group.



L’offerta prevede un corrispettivo in contanti di 0,65 dollari australiani per azione, pari al prezzo di chiusura registrato da Accent il 12 giugno. Il valore proposto è inferiore agli oltre 0,90 dollari australiani per azione pagati in media all’inizio di febbraio dal gruppo britannico Frasers per aumentare la propria partecipazione nella società.



Il rivenditore australiano di calzature e abbigliamento sportivo con sede nello Stato di Victoria ha dichiarato che il consiglio di amministrazione sta valutando l’offerta insieme ai propri consulenti e ha invitato gli azionisti a non intraprendere alcuna azione per il momento.



Secondo il documento di offerta presentato da Barrenjoey per conto di Frasers, il gruppo britannico detiene attualmente una partecipazione del 22,9% in Accent Group, risultando il maggiore azionista della società.



Il periodo di adesione all’offerta terminerà il 30 luglio, salvo eventuali proroghe da parte di Frasers.







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