Francoforte: risultato positivo per Lufthansa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia aerea tedesca , con una variazione percentuale del 2,00%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lufthansa rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve del vettore aereo tedesco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,14 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,95. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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