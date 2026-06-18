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Francoforte: risultato positivo per Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: risultato positivo per Lufthansa
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia aerea tedesca, con una variazione percentuale del 2,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lufthansa rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del vettore aereo tedesco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,14 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,95. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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