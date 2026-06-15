Francoforte: in acquisto Lufthansa
(Teleborsa) - Effervescente la compagnia aerea tedesca, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,61%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lufthansa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il vettore aereo tedesco rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Lufthansa sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,987 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 8,867. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 9,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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