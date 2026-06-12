Milano 10:43
51.464 +1,90%
Nasdaq 11-giu
29.446 0,00%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 10:42
10.440 +1,32%
Francoforte 10:43
24.625 +1,72%

A Francoforte corre Lufthansa

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
A Francoforte corre Lufthansa
Effervescente la compagnia aerea tedesca, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,60%.
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