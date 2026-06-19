Francoforte: si concentrano le vendite su Lufthansa

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia aerea tedesca , che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lufthansa più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo del vettore aereo tedesco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,09 Euro e primo supporto individuato a 8,915. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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