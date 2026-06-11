Per KKR il boom della produttività guidato dall'IA è solo all'inizio

La crescita si concentrerà in pochi settori, con difesa ed energia tra i vincitori

(Teleborsa) - Il boom della produttività guidato dall'IA è solo all'inizio, e ciò potrebbe significare che la crescita si concentrerà in pochi settori. É quanto emerge dal rapporto di metà anno pubblicato giovedì dalla società di investimento statunitense KKR .



Sebbene i guadagni di produttività derivanti dall'intelligenza artificiale si manifesteranno nei prossimi anni, "il rovescio della medaglia è che l'intensificarsi della concorrenza strategica renderà probabilmente la crescita economica più concentrata in un numero minore di settori e, a tratti, più estrema di qualsiasi altra cosa vista dall'inizio della seconda rivoluzione industriale nel 1870", hanno scritto gli analisti.



Per KKR i settori della difesa e dell'energia sono i più probabili vincitori, considerando le tendenze di lungo termine più ampie. "C'è un'attenzione diffusa e crescente alla sicurezza e alla resilienza delle catene di approvvigionamento in tutti i paesi e settori, nonostante l'aumento dei costi dei fattori produttivi", si legge nel rapporto.



Tra gli altri punti chiave del rapporto emerge il tema dell'agricoltura, che "si sta sempre più affiancando alla sicurezza energetica, alla difesa e ai minerali critici come settore strategico, supportato da politiche mirate, in grado di attrarre investimenti costanti", hanno affermato gli analisti, sottolineando che il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) prevede che la produzione di grano statunitense per il periodo 2026-2027 sarà la più bassa dal 1972, con prezzi in aumento ai massimi degli ultimi tre anni.



Nel report KKR prevede anche che gli asset asiatici continueranno a sovraperformare e che lo yuan cinese si rafforzerà rispetto al dollaro statunitense.

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