Listini a stelle e strisce accelerano a metà seduta. Attesa per i conti di Nike

(Teleborsa) - I listini statunitensi accelerano al rialzo al giro di boa dell'ultima seduta del trimestre
, che ha visto l’azionario registrare i maggiori guadagni degli ultimi anni, pur in un contesto geopolitico teso per le incertezza Usa-Iran, lo shock dei prezzi del greggio e i timori relativi alla spesa nel settore dell’IA.
Sul fronte macro
, il rapporto Jolts
sulle offerte di lavoro di maggio
ha mostrato che le posizioni aperte sono lievemente salite a 7,594 milioni dai 7,585 milioni di aprile, risultando superiori alle attese degli analisti. Ancora, a giugno il sondaggio del Conference Board
sul sentiment dei consumatori
ha segnalato un aumento dell'indice a 91,2 punti, rispetto ai 90,6 punti di maggio (rivisti da 93,1) e contro i 94,4 attesi dal consensus.
Cresce intanto l'attesa per l'uscita in serata dei risultati
del colosso dell'abbigliamento sportivo Nike
.Oppenheimer
ha declassato
le principali banche d'investimento statunitensi, tra cui Goldman Sachs
e Morgan Stanley
, sostenendo che le valutazioni attuali lasciano poco margine per ulteriori guadagni, nonostante un contesto operativo favorevole. La società di intermediazione ha raccomandato agli investitori di vendere le azioni delle grandi banche d'investimento e di acquistare quote di gestori di asset alternativi, settore colpito da una forte ondata di vendite a causa delle preoccupazioni sull'esposizione al credito privato.
Tra i principali listini, il Dow Jones
avanza a 52.349 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l'S&P-500
, che continua la giornata in aumento dello 0,72% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Balza in alto il Nasdaq 100
(+1,61%); sulla stessa tendenza, in denaro l'S&P 100
(+0,81%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica
(+2,10%), beni industriali
(+1,06%) e materiali
(+0,53%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni di consumo per l'ufficio
(-1,08%) e sanitario
(-0,98%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Caterpillar
(+2,93%), Apple
(+2,64%), Nvidia
(+1,70%) e Microsoft
(+1,13%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Verizon Communication
, che prosegue le contrattazioni a -3,38%.
Preda dei venditori Procter & Gamble
, con un decremento dell'1,54%.
Giornata fiacca per Honeywell International
, che segna un calo dell'1,50%.
Piccola perdita per Salesforce
, che scambia con un -1,21%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Axon Enterprise
(+8,63%), Advanced Micro Devices
(+7,49%), KLA-Tencor
(+7,42%) e Intel
(+6,83%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su MicroStrategy Incorporated
, che ottiene -6,93%.
In apnea Charter Communications
, che arretra del 4,14%.
Si concentrano le vendite su Paypal
, che soffre un calo del 3,02%.
Vendite su Seagate Technology
, che registra un ribasso del 2,82%.