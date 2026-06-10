Ares Management raccoglie 8,5 miliardi di dollari per un nuovo fondo specializzato in credito

(Teleborsa) - La società di gestione patrimoniale alternativa Ares Management ha raccolto 8,5 miliardi di dollari da investitori istituzionali per il suo ultimo fondo specializzato in credito. Lo ha riportato mercoledì il Financial Times.



Il nuovo fondo, il terzo della serie Pathfinder, è uno dei più grandi fondi chiusi focalizzati su titoli di debito complessi garantiti da attività. La raccolta fondi include ulteriori 4 miliardi di dollari di capitale reinvestito da investitori di un precedente fondo Ares, che hanno accettato di estendere i loro investimenti per altri due anni.



Tale raccolta fondi arriva in un momento delicato per il settore del credito privato che si trova ad affrontare un rallentamento degli afflussi da parte di investitori retail e facoltosi, un aumento delle richieste di rimborso e preoccupazioni sulla qualità del credito.



A maggio, Ares Management aveva riportato una raccolta fondi record nel primo trimestre, pari a circa 30 miliardi di dollari.

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