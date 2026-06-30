PLT holding acquista il 60% di Unoenergy e punta a fatturato di 1,6 miliardi nell'energia

(Teleborsa) - PLT holding, family office facente capo alla Famiglia Tortora, attivo nei settori dell'energia rinnovabile, della finanza, dell'immobiliare, del dining e dell'intelligenza artificiale, ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 60% del capitale di Unoenergy, tra i principali operatori privati italiani attivi nella vendita di energia elettrica, gas e servizi di efficientamento energetico. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.



"L'ingresso in Unoenergy ci consente di integrare la nostra consolidata presenza nella produzione di energia da fonti rinnovabili con una piattaforma retail di assoluto rilievo nel mercato italiano, rafforzando il posizionamento del Gruppo lungo l'intera catena del valore e creando le condizioni per importanti sinergie industriali e commerciali - ha commentato Pierluigi Tortora, presidente di PLT holding - Il nuovo gruppo si configurerà come un "top-tier indipendent" di primo piano nel contesto italiano ed internazionale, consapevoli che la continua crescita potrà favorire anche la nostra competitività"



La controllata PLT energia prevede, entro la fine del 2026, di raggiungere una capacità installata pari a 592 MW tra impianti eolici e fotovoltaici, con un EBITDA di circa 70 milioni di euro e 1,4 GW entro il 2031, con un EBITDA atteso di 163 milioni di euro. Unoenergy conta circa 600.000 clienti, una presenza capillare sul territorio con oltre 300 punti vendita e a fine 2025 un fatturato di 1,3 miliardi di euro e un EBITDA pari a 108 milioni di euro.



Grazie all'integrazione tra le attività di produzione di energia rinnovabile e la piattaforma commerciale retail di Unoenergy, il Gruppo PLT holding prevede di raggiungere, nel settore energetico, un fatturato superiore a 1,6 miliardi di euro e un EBITDA di circa 308 milioni di euro, equamente distribuito tra le attività di produzione e quelle di vendita di energia.

Condividi

```