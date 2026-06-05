SpaceX, sfuma l'ingresso anticipato nel S&P500

(Teleborsa) - S&P Dow Jones Indices ha confermato ieri che lascerà invariati i requisiti di accesso ai suoi principali indici, escludendo di fatto la possibilità che SpaceX entri anticipatamente nel maggior indice azionario al mondo.



Tra le regole, emerge, ad esempio, che un’azienda, perché possa essere inclusa nell’indice S&P 500, deve essere infatti redditizia secondo i principi contabili generalmente accettati (GAAP) sia nell’ultimo trimestre che nella somma degli ultimi quattro trimestri. Nel 2025 SpaceX ha invece registrato una perdita netta di 4,94 miliardi di dollari, nonostante un aumento del fatturato del 33%, pari a 18,67 miliardi di dollari.



L’S&P è stato altrettanto chiaro sulle possibili eccezioni, affermando che le deroghe "non dovrebbero essere concesse solamente in base alla capitalizzazione di mercato."



Nel frattempo, l'azienda spaziale fondata da Elon Musk, specializzata in razzi e intelligenza artificiale, ha ufficializzato di puntare a raccogliere 75 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street, che sarebbe la più grande di sempre e collocherebbe la società immediatamente tra le prime 10 società quotate negli Stati Uniti per capitalizzazione. L'esordio è previsto per il 12 giugno.



Secondo quanto scritto nella documentazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, la società prevede di collocare circa 555,6 milioni di azioni a 135 dollari ciascuna. A questo prezzo, SpaceX avrebbe una capitalizzazione di quasi 1.770 miliardi di dollari, basata sul numero di azioni in circolazione indicate nella documentazione.

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