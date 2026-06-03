SpaceX, punta a IPO record da 75 miliardi di dollari. Roadshow dovrebbe partire il 4 giugno

(Teleborsa) - SpaceX punta a vendere 555,6 milioni di azioni a 135 dollari ciascuna per la sua offerta pubblica iniziale (IPO) da record di 75 miliardi di dollari, secondo quanto riportato da Reuters, citando una fonte anonima a conoscenza della questione.



Secondo quanto riportato da Bloomberg News, la società di Elon Musk specializzata in lanci spaziali, satelliti e intelligenza artificiale dovrebbe rendere noti i termini dell'offerta già mercoledì, avviare il roadshow il 4 giugno e fissare il prezzo entro l'11 giugno. La tempistica potrebbe subire ulteriori ritardi di qualche giorno.



L'azienda punta a una valutazione di almeno 1.800 miliardi di dollari, secondo Bloomberg, intorno ai 1.750 miliardi secondo quanto riportato da Reuters.



SpaceX è destinata ad aprire una serie di mega-IPO quest’anno, con le startup di intelligenza artificiale OpenAI e Anthropic anch’esse pronte a quotarsi in borsa nei prossimi mesi.



Il CEO di Tesla ha dichiarato ambiziosi obiettivi per l’azienda. Tuttavia, due delle tre divisioni di SpaceX sono considerate un significativo drenaggio di liquidità, con la sola unità di comunicazioni satellitari Starlink che ha finora generato profitti. SpaceX ha registrato ricavi per 18,67 miliardi di dollari nel 2025 e una perdita netta di 4,94 miliardi di dollari. Quest’ultima è stata in gran parte riconducibile all’acquisizione di xAI.

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