Sas ordina 18 Airbus A339-900

(Teleborsa) - Nel quadro del piano di rinnovo della flotta, Sas ha siglato un ordine fermo per 18 Airbus A330-900. Nel darne notizia, il ceo della compagnia aerea scandinava, Anko van der Werff, ha ribadito la solidità della partnership con Airbus che proseguirà anche in futuro in chiave di espansione.



Benoît de Saint-Exupéry, vicepresidente esecutivo delle vendite della divisione Aeromobili Commerciali di Airbus, ha sottolineato che con l’integrazione dei 18 A330neo, Sas beneficerà di un’economia per posto-miglio la più competitiva e di sinergie operative senza soluzione di continuità con la propria flotta Airbus esistente.



"L'aeromobile unisce eccellenti prestazioni economiche a un migliore profilo ambientale e svolgerà un ruolo fondamentale nella nostra strategia di lungo termine per lla flotta. Ci consentirà di offrire un'esperienza di viaggio di alto livello, di ampliare il nostro network e garantire ai passeggeri maggiore flessibilità e comodità. Siamo lieti di proseguire la nostra consolidata collaborazione con Airbus anche negli anni a venire", ha aggiunto Anko van der Werff.

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