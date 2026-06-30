Scope Ratings, Heineken punta con il nuovo ceo su diversificazione prodotti e mercati emergenti

(Teleborsa) - Heineken potrebbe rafforzare significativamente il proprio posizionamento a livello globale facendo leva sull'espansione geografica e la diversificazione dei prodotti – o almeno questo è il compito principale del nuovo CEO Rafael Oliveira, a fronte del declino strutturale a lungo termine della domanda di birra.



E' quanto emerge da un report di Scope Ratings, nel quale si spiega che l'attuazione di questa strategia non è tuttavia priva di rischi. "L'espansione nei mercati asiatici e africani espone il gruppo a una maggiore volatilità macroeconomica, all'incertezza normativa e alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Inoltre, l'intensificarsi della concorrenza da parte di operatori globali e locali, così come il cambiamento delle preferenze dei consumatori, potrebbero pesare sulle prospettive di crescita".



"Anche le attività di riallocazione del portafoglio potrebbero comportare rischi di esecuzione, tra cui potenziali difficoltà di integrazione, cessioni di asset a valutazioni sfavorevoli o pressioni sui margini a breve termine. Di conseguenza, il successo di questa strategia dipenderà da un'implementazione disciplinata e dalla capacità del gruppo di gestire queste sfide esterne e operative".



In tale contesto, Oliveira vanta oltre vent'anni di esperienza e "sembra ben posizionato per accelerare l'espansione del mercato della birra in Asia e Africa, nonché per guidare una riorganizzazione più efficiente del portafoglio Heineken in queste aree".



"Il successo in questi ambiti, misurato in termini di aumento dei volumi di vendita e miglioramento del flusso di cassa nel medio termine, compenserebbe in parte la stagnazione strutturale osservata nei mercati più maturi come l'Europa e il Nord America, che ha fatto sì che i volumi di vendita di leader del settore come AB InBev e Heineken non siano migliorati, se non addirittura peggiorati, lo scorso anno rispetto al periodo pre-pandemia. Il raggiungimento di questo obiettivo offrirebbe anche l'opportunità di migliorare la redditività operativa e ridurre il divario con AB InBev, leader di mercato".

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