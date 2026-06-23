Heineken in denaro ad Amsterdam dopo nomina nuovo CEO

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Heineken , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,61%, dopo che il produttore di birra olandese ha annunciato la nomina di Rafael Oliverira quale Chief Executive Officer. La nomina, per un periodo di 4 anni, sarà effettiva a partire dal 1° ottobre e dovrà essere approvata anche dall'assemblea il prossimo 5 agosto.



Oliveira proviene da JDE Peet’s, la più grande azienda al mondo specializzata in caffè e tè, dove ha ricoperto la carica di CEO dal 2024. In JDE Peet’s, precedentemente quotata alla Borsa di Amsterdam, il manager ha affinato la strategia aziendale, ripristinando la focalizzazione e la crescita redditizia, ottenendo risultati solidi e una significativa creazione di valore per gli azionisti. Prima di JDE Peet’s, Oliveira ha trascorso dieci anni presso The Kraft Heinz Company, arrivando a guidare la divisione Mercati Internazionali e supervisionando un portafoglio di oltre 7 miliardi di dollari in Europa, Africa, Asia Pacifico e America Latina. In questi ruoli ha maturato una solida esperienza nel guidare strategie efficaci e mirate, nell'esecuzione operativa impeccabile e nel migliorare le performance di mercato e finanziarie, rivitalizzando e creando team ad alte prestazioni.



Il confronto del titolo Heineken con l' AEX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del produttore di birra rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori. Il quadro tecnico di breve periodo di Heineken mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 74,19 Euro. Rischio di discesa fino a 72,29 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 76,09.

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