TBSO debutta su Euronext Paris

(Teleborsa) - TBSO - fintech fondata nel 2025 da Éric Larchevêque e Nathan B. Pissaro, con il supporto dell'investitore Tony Parker - fa il suo debutto su Euronext Paris.



TBSO progetta un ecosistema che unisce intelligenza artificiale, fintech e reti di esperti al servizio di imprenditori e investitori. Attraverso le sue due piattaforme, SKL e NVST, TBSO fornisce strumenti, servizi e tecnologie che consentono a chiunque di incrementare il proprio reddito, strutturare il proprio patrimonio e rafforzare la propria autonomia in un contesto economico e tecnologico in rapida evoluzione.



La quotazione di TBSO è stata completata tramite l'acquisizione di Tayninh, quotata nel comparto C del mercato regolamentato Euronext Paris, a seguito di un'offerta pubblica di acquisto semplificata conclusasi nel gennaio 2026.



Nell'ambito di un aumento di capitale completato l'11 giugno 2026, sono state emesse 2.962.962 nuove azioni tramite un'offerta globale. Il prezzo di offerta è stato fissato a 2,70 euro per azione. La domanda totale è stata pari a circa 9,5 milioni di euro, di cui circa 6,2 milioni di euro sono stati allocati al collocamento globale e circa 3,3 milioni di euro all'offerta a prezzo fisso, rappresentando una sottoscrizione totale pari a 1,2 volte l'offerta iniziale. L'aumento di capitale è stato pari a circa 8 milioni di euro.



Al 30 giugno 2026, la capitalizzazione di mercato di TBSO era pari a 30,2 milioni di euro.

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