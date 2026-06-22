Kruso Kapital passa su Euronext Milan. Gentile: traguardo rilevante

(Teleborsa) - Kruso Kapital è passata oggi da Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, su cui si era quotata nel gennaio 2024, al mercato principale Euronext Milan.



Kruso Kapital nasce come denominazione sociale nel novembre 2022 ed è il primo operatore parte di un gruppo bancario attivo sia nel credito su pegno sia nel mercato delle case d'aste di preziosi, opere d'arte e beni da collezione. Attraverso i suoi marchi, prodotti e servizi innovativi, la società opera nella valutazione e nel finanziamento di beni di valore e opere d'arte.



Kruso Kapital rappresenta la trentesima società che effettua un passaggio di mercato da Euronext Growth Milan a Euronext Milan.



"Il passaggio al mercato regolamentato è per noi un traguardo rilevante, che segna un'evoluzione naturale del nostro percorso, una scelta che riflette la volontà di alzare ulteriormente il livello in termini di trasparenza, visibilità e credibilità nei confronti del mercato, dei nostri investitori ma anche dei nostri clienti", ha detto Giuseppe Gentile, General Manager di Kruso Kapital.

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